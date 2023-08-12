В Крым доставили дополнительные запасы ГСМ
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о поступлении дополнительных запасов топлива на полуостров.
Он пообещал, что сегодня к вечеру ГСМ должны появиться на всех автозаправках.
Ранее в соцсетях появились сообщения о дефиците топлива в Крыму и возможном отпуске бензина по талонам.
Гоцанюк попросил граждан сигнализировать об отсутствии топлива на автозаправках или завышенных ценах на бензин.
«В случае завышения цен на заправках к владельцам будут применены все законные методы реагирования», – предупредил чиновник.