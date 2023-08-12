В Крым доставили дополнительные запасы ГСМ

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о поступлении дополнительных запасов топлива на полуостров.

Он пообещал, что сегодня к вечеру ГСМ должны появиться на всех автозаправках.

Ранее в соцсетях появились сообщения о дефиците топлива в Крыму и возможном отпуске бензина по талонам.

Гоцанюк попросил граждан сигнализировать об отсутствии топлива на автозаправках или завышенных ценах на бензин.