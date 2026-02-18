В Крыму кадровый голод: работодатели охотятся за сварщиками

Крымский рынок труда окончательно развернулся лицом к человеку труда: сегодня больше половины всех предложений о работе в регионе — именно для рабочих рук. Цифра впечатляющая: 56% от общего числа вакансий, по данным Минтруда республики, приходится на специалистов рабочих профессий. И это не временный всплеск, а устойчивый тренд, который набирает обороты с каждым годом. Как пояснил Денис Кондрашкин, возглавляющий управление содействия занятости, дефицит «синих воротничков» давно перестал быть локальной историей — это общероссийская кадровая головная боль. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, в Крыму проблему стараются решать не только количеством, но и качеством: проводятся конкурсы профмастерства, которые поднимают престиж специальности. Но главный козырь в руках самих работников — это деньги.

Эксперт добавил, что вопреки стереотипам о скромных зарплатах в регионе, именно рабочие специальности сегодня позволяют зарабатывать по-настоящему. По словам Кондрашкина, благодаря сдельной системе оплаты труда доходы квалифицированных специалистов здесь часто перешагивают психологический барьер в 100 тыс. рублей. Получается, что токарь или сварщик сегодня может рассчитывать на зарплату, о которой еще несколько лет назад мечтали только столичные айтишники.

По его мнению, рынок сам расставляет приоритеты: растущий спрос и солидные чеки в вакансиях — четкий сигнал для тех, кто до сих пор сомневался в выборе профессии. В ближайшее время именно рабочие специальности останутся самой надежной гарантией занятости и дохода в Крыму.

Ранее экономист Рыжих заявил, что рабочие специальности захватили рынок труда.