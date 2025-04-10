В Крыму количество садов увеличилось вдвое с 2014 года

По словам замминистра сельского хозяйства Республики Крым Николая Тютюника, число садов на полуострове выросло более чем в два раза почти за 11 лет. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что 11 лет назад площадь садов составляла примерно семь тысяч гектаров, сегодня же она превышает 16 тыс. гектаров. В 2014 году аграрии производили примерно 100 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, то на данный момент данный показатель составляет 200 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что подмосковное фермерское хозяйство возделывает семейный сад алычи.