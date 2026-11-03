Три жителя Подмосковья вошли в число победителей Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

В общей сложности победителями в этом сезоне стали 60 авторов из 29 регионов России. В их числе — представители Московской области Святослав Муромский, Ангелина Светик и Иван Гузей.

Святослав Муромский из Ступино — разработчик сайтов, агроном и автор блога «Клубника-СТ». В программе «Министерство контента» вместе с командой Минсельхоза России он работал над проектом «Код земли», который знакомит школьников с высокотехнологичным сельским хозяйством и агропрофессиями.

Ангелина Светик из Мытищ — руководитель социально ориентированной НКО «В защиту права», автор федерального проекта #КиберЛюди и помощник депутата Госдумы на общественных началах. Она развивает инициативы поддержки участников СВО и их семей, популяризирует российские технологии и рабочие профессии. В программе «Министерство контента» Ангелина вместе с командой Минпромторга России работала над общероссийской акцией «#ЧтоУВасРоссийского». Акция призвана укреплять интерес к российской продукции, уважение к рабочим профессиям и гордость за достижения отечественной промышленности.

Иван Гузей из Мытищ победил в треке «Медиакампус». Его путь в блогинг начался в 2020 году с волонтерского проекта «Народная Память». Сегодня он рассказывает о героях Великой Отечественной войны, помогает сохранять историческую память. В 2023–2025 годах был амбассадором Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в 2025 году стал лауреатом национальной премии «Страну меняют люди».