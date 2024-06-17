В Крыму малым и средним бизнесом создано 170 тыс. рабочих мест
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По словам министра финансов Республики Крым Ирины Кивико, в регионе в сфере малого и среднего предпринимательства создано 170 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает «Крым 24».
Она добавила, что на полуострове число малого и среднего бизнеса на тысячу человек выше на 30%, чем в среднем по стране.
По мнению главы регионального Минфина, бизнес в Крыму перестраивается и подстраивается под складывающиеся существующие условия.
Она подчеркнула, что в этом преимущество малого бизнеса, поскольку он может быстро перестроиться, что наблюдалось при пандемии коронавируса с ограничениями турпотока.