Споры вокруг имущества на территории Крыма получили новое официальное объяснение. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал национализацию активов украинских бизнесменов вынужденной и ответной мерой. По его словам, это прямой ответ на политику Киева, начатую после 2014 года. Об этом сообщает «Крым 24».

Константинов подчеркнул, что до известных событий на полуострове царила свободная экономическая атмосфера. Крымские предприниматели вели дела, а украинские бизнесмены также спокойно работали и зарабатывали. Переломным моментом, по версии политика, стали действия украинских властей, которые приступили к конфискации российских активов и преследованию людей за пророссийские взгляды или даже просто за связи с Россией.

По его словам, в Симферополе видят свои действия не как произвол, а как симметричный ответ в условиях конфликта. Решение о национализации преподносится как необходимая мера защиты государственных интересов и безопасности граждан России, оказавшихся, по мнению крымского руководства, под угрозой из-за агрессивной политики Киева.

Ранее сообщалось, что заброшенная дача Софии Ротару в Крыму стала мишенью для воров.