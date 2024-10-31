В Крыму зарегистрировано около 170 тыс. самозанятых граждан

В Республике Крым зарегистрировано почти 170 тыс. самозанятых граждан. Об этом сообщает «Крым 24».

По словам зампреда Совета министров республики – министра финансов Крыма, на данный момент самозанятые уже уплатили в бюджет свыше миллиарда рублей налогов.

Она добавила, что самозанятые тоже растут как категория малого бизнеса. Упрощенная система налогообложения в бюджет республике дает около 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что около восьмисот тысяч самозанятых зарегистрированы в Подмосковье.