Около восьмисот тысяч самозанятых зарегистрированы в Подмосковье

В Подмосковье зарегистрированы более 793 тысяч предпринимателей, работающих в статусе самозанятого, с начала 2024 года самозанятыми стали более 140 тысяч предпринимателей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья уже заработали суммарно более 388,4 миллиарда рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В регионе самозанятые могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы, чтобы компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. Помимо этого, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Подмосковье работает центр «Мой бизнес», в котором самозанятые могут получить консультации или воспользоваться специальными сервисами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.