В Курганской области дан старт производству экологичных палет

Российский экологический оператор (РЭО) поддержал начало функционирования новой фабрики в Курганской области, сфокусированной на изготовлении поддонов, целиком состоящих из переработанных полимерных материалов. Производственный процесс инициирован компанией «Экостек», которая является резидентом индустриального парка «РИД Катайск», входящего в состав РАТМ Холдинга.

«В России налажено производство экологичных палет, которые призваны стать альтернативой деревянным аналогам. Компания „Экостек“ начала свою работу в Курганской области, используя трудноперерабатываемые виды пластика для создания износостойких поддонов. Этот подход наглядно демонстрирует эффективность принципов экономики замкнутого цикла, где отходы превращаются в сырье для выпуска новой продукции», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Компания занимается переработкой различных видов пластика и полиэтиленовой плёнки, превращая их в транспортную упаковку и паллеты, обладающие устойчивостью к воздействию окружающей среды и к механическим повреждениям. Примечательно, что все этапы производства реализуются на оборудовании российского производства.

Паллеты, выпускаемые «Экостеком», применимы в различных секторах промышленности, включая аграрный сектор, машиностроение, производство строительных материалов и другие области.

Как заявил генеральный директор ООО «Экостек» Сергей Хлебников, экологичные поддоны представляют собой надёжное решение для транспортировки грузов с практически неограниченным сроком службы, а также способствуют уменьшению объёмов захоронения сложных в переработке полимеров на полигонах.

По информации, предоставленной компанией, каждые 96 тысяч выпущенных экопалет позволяют сохранить более 2000 деревьев, так как они полностью пригодны для вторичной переработки и спроектированы для замены традиционных деревянных поддонов.