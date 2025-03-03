В Ленинградской области построят крупнейший жилой массив в рамках КРТ

В Ленинградской области готовятся к реализации масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ) на площади 57 га, в который инвестируют 71 млрд руб., сообщило издание «Деловой Петербург».

По информации источника, накануне муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения провели аукцион, который устанавливается право на КРТ в районе «Ручьи-2». В лот вошел земельный участок, расположенный восточнее Ленинградского шоссе и Кузьмоловского кладбища.

Проект предполагает строительство жилых домов высотой до 21-го этажа, а также объектов социальной инфраструктуры и необходимых инженерных сетей.

Как уточняет издание, участники торгов обязаны предложить объем инвестиций не менее 70,8 млрд руб., а срок реализации проекта установлен на уровне 15 лет. По информации «Делового Петербурга», на торгах была подана лишь одна заявка от ООО «Специализированный застройщик «Солнечный город».

ООО «Специализированный застройщик «Солнечный город» зарегистрировано 11 февраля 2025 года. Его совладельцами являются Татьяна Гоголь (50% акций), Александр Рязанов (24,5% акций), Мераб Худоев (24,5% акций) и Виктор Юркив (1% акций). Следует отметить, что Рязанов и Худоев также управляют компанией «Специализированный застройщик «Бизнес Мост», которая занимается строительством жилого комплекса «Лето» в Буграх.

Сейчас проект застройки новой территории находится на стадии разработки. Он должен будет пройти процедуру согласования и оценку со стороны Градостроительного совета Ленинградской области.

На начало марта 2025 года в Ленинградской области было заключено 16 договоров в рамках КРТ. Общий градостроительный потенциал этих проектов составляет 3,47 млн кв. м недвижимости, из которых 2,5 млн предназначены для жилья.

Ранее Baza сообщила, что в Петербурге пассажирский автобус влетел в остановку с людьми. Один человек, по предварительным данным, погиб.