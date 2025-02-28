В Санкт-Петербурге пассажирский автобус влетел в остановку с людьми

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус снес остановку с людьми, сообщил телеграм-канал Baza. По предварительной информации, погиб один человек. Еще один — получил травмы.

Инцидент произошел в пятницу, 28 февраля на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта. Водитель автобуса потерял управление, врезался в другие автомобили и влетел в остановочный павильон, где стояли люди.

По данным Mash, следователи рассматривают версию о том, что водитель пассажирского транспортного средства уснул за рулем, чем спровоцировал аварию. Также проверку начала прокуратура Московского района Санкт-Петербурга.

Как отметил источник, водителю 55 лет. Он имеет 15-летний стаж вождения.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что народный артист РФ Александр Буйнов устроил ДТП в Подмосковье. Отмечалось, что певец сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места инцидента. Но сам Буйнов эту информацию опроверг.