В Ленинском округе Подмосковья власти активно поддерживают малый бизнес
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
Ленинский городской округ по итогам третьего квартала занимает второе место в области по росту малого бизнеса.
Как стало известно, темп роста объема отгруженной продукции по промышленным видам экономической деятельности за 2023 год вырос на 105 процентов, создано более 3200 новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях.
В рамках муниципальной программы «Предпринимательство» ежегодно проводятся конкурсы на предоставление субсидий по частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Как результат, количество предприятий МСП выросло на 117 процентов относительно 2022 года. Только в текущем году зарегистрирован 3321 субъект.
«Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение оборудования, ремонт и аренду помещений, коммунальные услуги. В этом деле мы будем серьезно расширять программу стимулирования», — подчеркивает врип главы округа Станислав Каторов.
Добавим, в округе работает муниципальный центр «Мой бизнес», который оказывает консультационные услуги, связанные с открытием и ведением собственного дела, открытию счетов, регистрации ИП, работе с банками, получением кредитов. В практику прочно вошли консультации по федеральным, региональным программам субсидирования, а также муниципальным мерам поддержки, трудовому законодательству, правовым вопросам в части получения лицензий и патентов. Не случайно согласно рейтинг-листу муниципальных образований региона в отношении предпринимательского климата Ленинский округ входит в 15 лучших муниципалитетов.