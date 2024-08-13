В Лобне на участке реконструкции Рогачевского шоссе начали укладывать асфальт

Укладка асфальтового покрытия началась на участке Рогачевского шоссе в рамках финального этапа возведения Северного обхода Лобни. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по реконструкции ведутся в рамках строительства развязки. Участок шоссе расширят до шести полос, обустроят на нем пешеходную зону, оборудуют освещение, установят шумозащитные экраны.

Также близятся к завершению работы на участке Краснополянского шоссе. Там дорогу расширили до четырех полос, сейчас обустраивают пешеходную зону, оборудуют освещение, прокладывают инженерные коммуникации.

Протяженность развязки на Рогачевском шоссе составит 1,4 километра. Завершение основных работ запланировано на текущий год.