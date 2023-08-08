В Мариуполе восстановили более тысячи домов

Он отметил, что работы ведутся во всех районах города и получают положительные отзывы от горожан. Строительные материалы завезены еще на 3800 строительных площадок.

В конце 2022 года в Минстрое ДНР сообщили о масштабе восстановительных работ. Всего в городе 2327 многоквартирных домов и 49 343 частных жилых дома. Признаны не подлежащими восстановлению 517 многоквартирных домов и 7929 частных. Повреждения не затронули лишь соответственно 261 и 10 802 строений.

Моргун рассказал, что к восстановлению Мариуполя подключаются местные подрядчики, и выразил надежду, что их число будет расти.