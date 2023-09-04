В МИД рассказали о желании японского и корейского бизнесов сохранить свои позиции в России

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что бизнес Японии и Южной Кореи хочет по максимуму сохранить свои позиции в России.

Руденко выразил сожаление, что торговый оборот с Японией и Южной Кореей существенно снизился после того, как эти страны присоединились к антироссийским санкциям.

При этом бизнес Японии и Кореи по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с Россией.