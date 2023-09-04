В МИД рассказали о желании японского и корейского бизнесов сохранить свои позиции в России
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что бизнес Японии и Южной Кореи хочет по максимуму сохранить свои позиции в России.
Руденко выразил сожаление, что торговый оборот с Японией и Южной Кореей существенно снизился после того, как эти страны присоединились к антироссийским санкциям.
При этом бизнес Японии и Кореи по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с Россией.
«Но одновременно с этим мы видим желание этих стран все-таки пытаться отделить экономику от политики. И видим за этим, в том числе, упорное стремление бизнеса не только Южной Кореи, но и Японии, сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется», – сказал дипломат.