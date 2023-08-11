В МИД РФ пообещали поддержку оставшимся в России зарубежным компаниям

Зарубежные компании могут рассчитывать на поддержку российских властей и комфортные условия для ведения бизнеса, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат отметил, что многие компании, оставшиеся на российском рынке, за прошлый год существенно улучшили свои экономические показатели. Он уверен, что Россия остается привлекательной для западного бизнеса, который вынужден был уйти из страны по политическим причинам.

В отчетах этих компаний отражены убытки от прекращения своей деятельности в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные компании при желании могут вернуться в Россию, власти не будут чинить им никаких препон, напротив, будут создавать условия для развития бизнеса.