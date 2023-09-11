В Минэнерго объяснили перебои с топливом на юге страны

Перебои с топливом на юге страны возникли из-за попытки создать искусственный дефицит с помощью закрытия заправок. Российское Минэнерго пытается пресекать подобную деятельность. Соответствующее заявление сделал министр энергетики России Николай Шульгинов, его слова передает издание РИА Новости .

Летом на юге страны возникли проблемы с ценами на топливо и перебои с его поставками. Тогда Минэнерго подтвердило наличие сложностей с поставками и рекомендовало компаниям найти способ сдержать мелкооптовые цены в российских сельскохозяйственных регионах.

Сейчас Шульгинов сообщил, что эта ситуация была вызвана не столько проблемами с логистикой, сколько спекуляциями в попытке нажиться на ситуации: владельцы закрывали заправки, чтобы способствовать дефициту и завысить цены на топливо. Ведомство старается пресекать подобную деятельность, сообщил он.