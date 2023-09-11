В Минэнерго рассказали, сколько энергии использовали майнеры в этом году

Российские майнеры криптовалют потратили полтора гигаватта электроэнергии за 2023 год. Больше всего было потреблено майнерами из Сибирского федерального округа. Соответствующее заявление сделал глава российского Минэнерго Николай Шульгинов, его слова передает издание РИА Новости .

Он сообщил, что этот показатель только растет. По словам Шульгина, на данный момент, майнеры в России потребляют полтора гигаватта энергии в год, но судя по прогнозам, этот показатель вскоре возрастет до 5-6 гигаватт.

Проблема влияния майнинг-центров на федеральную энергосистему актуальна во всем мире, и Россия – не исключение. Массовое открытие этих центров стало одной из ключевых причин резкого роста потребления электроэнергии.