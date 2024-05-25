В Минфине России предупредили о зеркальном ответе в случае применения Западом российских активов

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Москва в случае применения западными странами доходов от отечественных активов будет действовать аналогично. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Он добавил, что раньше всегда считалось, что имущество иных государств, включая золотовалютные резервы центробанков являются табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. На сегодняшний день идеология изменилась, и сегодня никакие правовые основы для западных государств не существуют.

По мнению главы российского финансового ведомства, у Москвы имеются западные замороженные средства на счетах «С» и возможности дать зеркальный ответ.

Напомним, что на этой неделе Брюссель опубликовал подробное решение по российским активам, где указано, что депозитарии Европы после уплаты налогов на прибыль от авуаров России станут удерживать 0,3% для последующего управления ими, а прочие доходы переводить в бюджет объединения.