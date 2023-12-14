В Минфине США подсчитали, сколько Россия потеряла на конфликте с Украиной

Конфликт на Украине наносит ущерб российской экономике, вынуждая Москву тратить значительную часть своего бюджета на оборону, говорится в черновом варианте доклада Минфина США, данные которого приводит The Financial Times.

По утверждению главного экономиста департамента по санкциям Рейчел Лингаас, экономика России была бы на 5% больше, если бы не конфликт на Украине.

Она утверждает, что введение цен потолка на российскую нефть в сочетании с эмбарго ЕС на транспортировку сырой нефти по морю помогло сократить экспортные доходы России, которая вынуждена делать серьезные скидки покупателям. К тому же западные санкции заставили Москву перестроить логистические цепочки, что также сказалось на уменьшении доходов.

По данным Минфина США, Россия тратит на оборону более $100 млрд.