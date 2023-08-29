В Минпромторге прокомментировали вероятность подорожания шин для авто

В Минпромторге прокомментировали вероятность роста цен на шины для автомобилей из-за ослабления курса рубля и роста стоимости каучука. Там сообщили, что два этих фактора не скажутся на ценах, передает издание ТАСС .

В ведомстве отметили, что доля каучука в производстве шин для авто составляет только около 5%, поэтому рост цен на него не должен спровоцировать роста цен на автошины.

Там также подчеркнули, что рост зарубежных валют не скажется на стоимости шин, производимых в РФ, так как сырье для них закупается в отечественной валюте.

В заключение там сообщили, что зимние автошины производятся в летний сезон, и в данный момент производство уже почти завершено. Бюджетные варианты зимних шин для автомобилей вскоре будут представлены российскими брендами.