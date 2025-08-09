В Минпромторге РФ рассказали о работе Центра по внешней торговле

В Минпромторге России рассказали о работе информационно-аналитического центра по вопросам внешнеторговой деятельности — АНО «Центр по внешней торговле».

Цель работы центра — содействие российским предприятиям в расширении доступа на внешние рынки: сбор и анализ информации о методах поддержки экспорта и субсидирования, барьерах во внешней торговле; проведение комплексной экспертизы проблем внешнеторгового и внешнеэкономического характера и подготовка рекомендаций по их решению; разработка рекомендаций по экспортному планированию для организаций различных отраслей промышленности.

В числе бесплатных услуг центра — консультации по поставкам продукции, попавшей под ограничения; консультации по подбору аналогов из дружественных/ нейтральных юрисдикций; проверка иностранных контрагентов по импорту; поиск альтернативных схем проведения финансовых платежей; содействие в оптимизации действующих и нахождении новых внешнеторговых логистических схем; санкционный комплаенс в торговле; консультации по отдельным вопросам внешнеторговой деятельности.

Также доступны платные услуги: маркетинговые исследования иностранных рынков; разработка экспортных стратегий; поиск покупателя за рубежом «под ключ»; проверка иностранных контрагентов по экспорту; консультирование по вопросам изменения и применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; сопровождение антидемпинговых, специальных защитных, компенсационных и компенсирующих процедур; освобождение от уплаты НДС ввозимого технологического оборудования.

Подробная информация о центре представлена здесь. Ознакомиться с последними новостями о работе организации можно по этой ссылке.