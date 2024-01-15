В Минсельхозе объяснили рост цен на помидоры и огурцы

Рост цен на помидоры и огурцы объясняется сезонными тенденциями, к весне овощи должны подешеветь, говорится в заявлении Минсельхоза.

Согласно данным Росстата, в течение декабря 2023 года огурцы взлетели в цене на 40,4%, а помидоры подорожали на 5,5%.

В заявлении ведомства говорится, что рост вызван переходом на продукцию закрытого грунта, более затратную, а также увеличением поставок импортных овощей.

В Минсельхозе рассказали о мерах, принимаемых для увеличения предложения и снижения стоимости овощей. Ведомство пообещало нарастить производство огурцов и томатов в весенних теплицах. Также в торговые сети направлен запрос о потребностях конкретных видов овощей.

Ранее правительство России установило квоты на беспошлинный ввоз в страну говядины и мяса птицы.