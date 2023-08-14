В Минсельхозе опровергли наличие предпосылок для роста цен на майонез
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Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ заявила, что нет объективных предпосылок для роста цен на майонез.
Напротив, главный ингредиент популярного соуса – подсолнечное масло – подешевел по сравнению с прошлым годом.
По данным Росстата, в июне было произведено подсолнечного масла почти на треть больше, чем в этом же месяце годом ранее. В июне продукт подешевел на 1,38%, в июле – на 1,72%.
В ведомстве заявили, что объемы производства майонеза позволяют полностью обеспечить внутренний рынок, а в ассортименте представлены марки разных ценовых категорий.
Ранее «Ъ» сообщил, что крупнейшие производители майонеза собираются повысить цены на продукцию на 5-12% – якобы из-за повышения стоимости основных ингредиентов.