В Минсельхозе ожидают осеннее снижение цены на курятину

С сентября в России ожидается снижение цены на мясо птицы, рассказали журналистам в Минсельхозе РФ.

В ведомстве пояснили, что текущий рост цен носит сезонный характер. Отчасти он связан с развитием внутреннего туризма, что повышает цену на продукцию в летний период. Однако уже с сентября цена на мясо птицы снизится, что подтвердили основные производители продукции.

В министерстве отметили положительную динамику отрасли.

За первые семь месяцев текущего года было произведено 3,8 млн тонн птицы на убой (в живом весе), что составило рост на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.