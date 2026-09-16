Черноморск в огне: уничтожен контейнеровоз с грузом для ВСУ

Российские беспилотники нанесли удар по одному из крупнейших портов Украины — в Черноморске уничтожен контейнеровоз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. Об этом сообщает Lenta.ru.

Минобороны России подтвердило, что удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, продолжаются. В течение дня российские силы применяли беспилотники для поражения целей в портах.

В результате атаки на «Черноморск» был поражен контейнеровоз, который доставил грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Это судно обеспечивало логистику украинских сил, и его уничтожение — очередной удар по каналам снабжения противника.

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