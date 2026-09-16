В Лыткарине стартовала вакцинация от гриппа: куда идти и когда

В Лыткарине стартовала плановая вакцинация против сезонного гриппа. Для иммунизации используют современные отечественные препараты: взрослым предлагают «Флю-М», детям — «Ультрикс квадри», узнал REGIONS .

Особое внимание к профилактике стоит проявить людям с хроническими заболеваниями. В группе риска — пациенты с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Тяжелее инфекция может протекать и у тех, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Записаться на прием можно по единому номеру 122, через портал «Здоровье» Московской области или чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс».

В поликлинике № 1 Лыткарина взрослых прививают с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00. В поликлинике № 2 — в будни с 08:00 до 16:00.

Детей вакцинируют в детской поликлинике. Кабинет принимает по вторникам и четвергам: с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00.