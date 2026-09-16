Бензопилы и тракторы спасают истринский лес после нашествия короеда

Под Истрой завершается сплошная санитарная вырубка леса. В деревне Рычково сотрудники лесоохраны вышли на заключительный этап работ — они идут на участке Новоиерусалимского лесничества площадью почти 1 га, сообщает REGIONS .

На делянке трудятся вальщики Василий Тимошенко и Максим Захаров. Бензопилами они подрубают деревья у основания, а затем с помощью клиньев направляют стволы при валке. Ветви удаляют, а шестиметровые стволы трактором складывают в штабеля для последующей реализации. При интенсивной работе цепи пил приходится затачивать регулярно. Порубочные остатки — ветки, кустарник и молодняк — сжигают с соблюдением требований пожарной безопасности.

Ход работ проверил участковый государственный инспектор по охране леса Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Бычков. По его словам, при благоприятной погоде вырубку удастся закончить примерно на два месяца раньше срока: изначально окончание планировалось на 31 декабря 2026 года.

Санитарные мероприятия понадобились из-за гибели деревьев после распространения короеда. Пораженные и погибшие насаждения убирают, чтобы ликвидировать очаг вредителей и подготовить территорию к восстановлению леса. Весной на освобожденном участке планируют высадить саженцы сосны. Похожие работы идут и в районе деревни Андреевское.