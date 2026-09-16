Рак поджелудочной железы поймают по капле крови: тест показал 87% точности

Ученые разработали анализ крови, который способен выявлять рак поджелудочной железы на ранних стадиях с точностью 87%. Новый тест PANXEON может стать прорывом в диагностике одного из самых смертоносных видов рака. Об этом сообщает Nature Medicine.

Рак поджелудочной железы часто обнаруживают слишком поздно, когда лечение уже малоэффективно. Новый тест, описанный в Nature Medicine, анализирует сразу несколько маркеров в крови: микроРНК, экзосомы и белок CA19-9. Затем искусственный интеллект объединяет данные и оценивает вероятность опухоли. В исследовании участвовали почти 1800 человек из разных стран. Тест правильно определял рак 1-2 стадии в 87% случаев и показал низкую долю ложных результатов. Также он выявлял более 64% случаев тяжелой дисплазии — предракового состояния, которое может перейти в опухоль.

Ученые подчеркивают, что анализ пока не заменяет стандартную диагностику, но в будущем поможет врачам быстрее направлять пациентов из групп риска на дополнительное обследование.

Ранее онколог предупредил о симптоме рака, который все списывают на геморрой.