Без боли и подготовки: слух младенцев в Домодедове оценивают за минуты

В Домодедовской поликлинике с начала 2026 года обследование слуха прошли порядка 50 малышей. Врачи используют метод отоакустической эмиссии — он безболезненный, быстрый и подходит даже для новорожденных. Главное преимущество: оценить работу внутреннего уха можно задолго до того, как ребенок произнесет первое слово. Подробности об этом выяснила редакция REGIONS .

Как это устроено? В ушко младенца вводят тонкий зонд. Прибор посылает негромкий звук и ловит отклик улитки. Уже через пару минут на экране появляется сигнал, по которому специалист судит о состоянии волосковых клеток. По словам детского оториноларинголога Марины Чуковой, особая подготовка не нужна, а малыш не чувствует ни боли, ни дискомфорта. Провести тест можно, пока ребенок спит или сидит на руках у мамы.

Для диагностики в поликлинике задействован российский аппарат «аСкрин» от компании «Нейрософт». Он позволяет заметить возможные нарушения на самой ранней стадии.

Отоакустическая эмиссия включена в обязательный перечень обследований детей от рождения до шести лет. В Домодедовской поликлинике ее назначают в год и в шесть лет. Своевременное выявление проблемы со слухом критично: чем раньше начато наблюдение, тем меньше риск упустить важный этап речевого и общего развития ребенка.

Врачи напоминают родителям: не стоит игнорировать плановые визиты к педиатру. Постоянное наблюдение помогает вовремя уловить перемены и, если понадобится, направить ребенка на углубленное обследование.