В Минсельхозе заявили о стабильности цен на гречку и рис

Ценовая ситуация на рынке круп в России стабильна, заявили в Минсельхозе.

В сообщении говорится, что цена на рис у производителей снизилась за месяц на 3,1%, а гречневая крупа закупается по цене на 43% ниже, чем годом ранее.

В этом году под посевы риса и гречихи отвели больше земли, соответственно, и урожай ожидается выше.

Для обеспечения продовольственной безопасности страны Минсельхоз направил в правительство предложение об ограничении экспорта стратегически важных риса и гречки.

Ранее «Ъ» со ссылкой на гендиректора Институты конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил о намечающемся росте цен на гречку. В апреле 2022 года цена на гречку взлетела до 93 тысяч рублей за тонну, а затем упала до 41 тысячи рублей. Эксперт полагает, что к сентябрю стоимость тонны гречки может составить 45 тысяч рублей.