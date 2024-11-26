В Молдавии испугались прекращения поставок газа из России

Если РФ прекратит поставлять газ в Приднестровье, то это станет настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Так считает Олег Серебрян, молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции. Он высказал свою точку зрения в эфире телеканала «Молдова 1».

Компания «Молдовагаз» уже почти два года получает топливо из двух источников: от госпредприятия Energocom, а также от «Газпрома». Весь российский газ перенаправляют в Приднестровье, взамен него получая электричество. Сама собственно Молдавия получает топливо из резерва, который был создан за счет покупок в разных странах. В конце этого года истекает договор, по которому газ шел на молдавскую территорию через Украину.

«Прекращение поставок газа в приднестровский регион было бы не просто кризисом, это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии», — заявил по этому поводу Серебрян.

При прекращении поставок из России пострадают сотни тысяч человек как в Приднестровье, так и в Молдавии. Они окажутся лишены газа либо электроэнергии.

Ранее министр энергетики Молдавии Парликов попросил «Газпром» обозначить свою позицию насчет поставок на следующий год, не дожидаясь завершения срока контракта. Это необходимо Кишиневу, чтобы в случае прекращения поставок попытаться решить проблему другими способами.