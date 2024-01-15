В Московской области начался сбор новогодних елок на переработку

Экономика

Фото: [Министерство ЖКХ МО]

Жители Подмосковья целый месяц могут сдавать не переработку новогодние елки.

Специальная акция проводится в регионе уже в шестой раз. Как отметил руководитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, все начиналось с десяти пунктов приема елок. В настоящее время таких пунктов уже 305, они расположены во всех округах.

Деревья необходимо сдавать без мишуры, блесток и украшений. В дальнейшем их отправят на корм животным или переработают в щепу, которая используется при благоустройстве.

Напомним, деревья нельзя выносить на обычные площадки для сбора мусора — за это предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.  Адреса пунктов приема можно узнать на сайте министерства, а также на порталах мегабак.рф и двабака.рф.

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