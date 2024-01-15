В Московской области начался сбор новогодних елок на переработку

Специальная акция проводится в регионе уже в шестой раз. Как отметил руководитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, все начиналось с десяти пунктов приема елок. В настоящее время таких пунктов уже 305, они расположены во всех округах.

Деревья необходимо сдавать без мишуры, блесток и украшений. В дальнейшем их отправят на корм животным или переработают в щепу, которая используется при благоустройстве.

Напомним, деревья нельзя выносить на обычные площадки для сбора мусора — за это предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей. Адреса пунктов приема можно узнать на сайте министерства, а также на порталах мегабак.рф и двабака.рф.