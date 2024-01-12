В Московской области построят новый питомник декоративных растений

В Бронницах планируется реализовать масштабный инвестиционный проект по организации современного питомника декоративных растений.

Как отмечает зампред правительства Московской области – региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, срок ввода в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2026 года. Общий объем инвестиций составит более 50 миллионов рублей. На питомнике создадут 30 новых рабочих мест.

В рамках проекта планируется оборудование хозяйственной зоны, строительство складских помещений и другие необходимые производственные зоны.