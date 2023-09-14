В Мытищах начали обустраивать съезд на примыкании к Дмитровскому шоссе

В Мытищах на Афанасовском шоссе начали обустраивать первый съезд на примыкании к Дмитровскому шоссе, передает областной Минтранс. Рабочие занимаются снятием почвы и растительного слоя на участке, а также переустройством коммуникаций.

Реконструкция проводится на участке протяженностью более двух километров. Он пролегает от примыкания к Дмитровскому шоссе до примыкания к развязке в составе автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка».

На участке обустроят от четырех до шести полос, возведут три надземных пешеходных перехода, а также установят шумозащитные экраны и остановки.

Реконструкция позволит обеспечить связь между Дмитровским и Ярославским шоссе.