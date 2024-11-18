В Национальном союзе прав потребителей спрогнозировали рост акцизов на алкоголь в течение трех лет на 20%

По словам главы Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, акцизы в нашей стране поднимаются довольно серьезно уже в течение двух лет, на это оказывают влияние экономические и налоговые факторы. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что в первую очередь это влияет на крепкие напитки, поскольку самый большой удельный вес акцизов именно на крепкие напитки, например, водку.

По мнению эксперта, минимальная стоимость была повышена приказом Минфина России, а не экономическими прогнозами или приближением Нового года. Сегодня уже заложен темп индексации акцизов на следующие три года, которые станут расти на 20% ежегодно.

Ранее сообщалось, что продажи алкоголя в России в розницу обновили исторический рекорд с 2017 года.