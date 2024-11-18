Продажи алкоголя в России в розницу обновили исторический рекорд с 2017 года

В России за 10 месяцев 2024 года розничные продажи алкоголя достигли рекордного уровня, который не фиксировался с 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «РБК Вино». Особенно выделяются продажи водки, тихих и игристых вин.

Согласно статистике, объем продаж тихих и игристых вин увеличился на 60% по сравнению с 2017 годом. В частности, объем продаж виноградного вина в рознице за указанный период составил 46,9 млн декалитров, что на 0,9% больше, чем в прошлом году и на 22,5% больше, чем в 2017 году.

Продажа игристых вин также показала значительный рост. За десять месяцев 2024 года объем продаж составил 16,3 млн декалитров, что на 10,9% превышает уровень аналогичного периода 2023 года и на 61% — уровень 2017 года.

Тем не менее, продажи водки лишь немногим превысили показатели 2022 года, что указывает на стабильность рынка, но не на его значительный рост.

Что касается отдельных сегментов алкогольного рынка, то наибольший прирост продаж наблюдался у ликеро-водочных изделий, включая настойки, наливки, ликеры и бальзамы, а также у других крепких напитков, таких как виски, ром, джин и кальвадос. С начала 2024 года объем их продаж составил 13,2 и 11,3 млн декалитров соответственно, что на 16,6% и 15,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее снижение продаж наблюдалось у безалкогольных виноградосодержащих напитков и фруктовой алкогольной продукции — их продажи упали на 34,3% и 20,1% соответственно. В абсолютном выражении наибольшее падение коснулось слабоалкогольных напитков. С января по октябрь 2024 года их продажи составили 11,5 млн декалитров, что на 19,8% меньше, чем в том же периоде предыдущего года. Это связано с изменением акциза с 1 мая 2024 года, когда он возрос почти в четыре раза до 141 рубля за литр готового продукта.

По данным Росалкогольтабакрегулирования (РАТК), в России с января по октябрь было произведено 27,1 млн декалитров виноградного и 13,47 млн декалитров игристого вина. Эти цифры являются рекордными с 2017 года.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что реальный рост цен на продукты в РФ в 2024 году превысил 50%.