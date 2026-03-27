В НИУ МГСУ создали добавку для строительных смесей, обеспечивающую безопасность при 3D-печати зданий

Ученые из Научно-исследовательского института строительных материалов и технологий НИУ МГСУ создали специальную добавку для строительных смесей, которая делает 3D-печать зданий безопасной. Таким образом, была решена главная проблема 3D-строительства.

Сейчас 3D-печать в строительстве активно развивается. Однако масштабировать метод мешало то, что при 3D-печати бетон укладывается слоями и остается открытым, без опалубки. Из-за этого он быстрее теряет влагу и застывает в более сложных условиях. В результате материал сжимается, возникают внутренние напряжения и трещины.

Обычные строительные смеси для использования не подходят, так как они не рассчитаны на такие нагрузки. Новая добавка, разработанная в НИУ МГСУ, позволяет контролировать усадку бетона и значительно снижает риск появления трещин в конструкциях. В итоге напечатанные элементы получаются более прочными.

Добавку можно использовать на уже существующих строительных 3D-принтерах без их доработки. Также на основе разработки запустили производство линейки специальных смесей для строительной 3D-печати.

«Сегодня продуктовая линейка, созданная с использованием результатов интеллектуальной деятельности НИУ МГСУ, уже доступна всем участникам рынка аддитивного строительного производства. Материалы пригодны как для печати малых архитектурных форм, так и для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, что создает основу для широкого применения и масштабирования аддитивных технологий в строительстве,» — отметил директор НИИ СМиТ НИУ МГСУ Алексей Адамцевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как область помогает восстанавливать объекты в новых регионах России.