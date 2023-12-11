В Нижегородской области будет направлено около миллиарда рублей на поддержку сельского хозяйства
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Около миллиарда рублей дополнительно выделят из бюджета на поддержку сельского хозяйства в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Добавляется, что 400 млн рублей направят на покупку спецтехники и оборудования, 350 млн рублей — на возмещение затрат на проценты по кредитам.
Отмечается, что также более 200 млн рублей уйдет на частичную компенсацию затрат на покупку топлива.