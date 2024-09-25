В Нижегородской области повысят зарплаты медикам и педагогам

В Нижегородской области повысят заработные платы медицинским работникам, учителям и воспитателям. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что на данные цели из регионального бюджета будет выделено 354 млн рублей. Кроме того, более 104 млн рублей будет направлено в Арзамас для строительства школы на полторы тысячи мест на улице 1 Мая.

Добавляется, что, помимо этого, еще 460 млн выделят на оснащение средствами безопасности станций метро в Нижнем Новгороде. Также около 400 млн рублей будет направлено на ассигнования дорожного фонда.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зарплаты врачей-хирургов выросли почти на четверть.