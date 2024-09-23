В Нижегородской области зарплаты врачей-хирургов выросли почти на четверть

Средняя зарплата врачей-хирургов в Нижегородской области выросла почти на 25%. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в стране также потребность в врачах данной специализации увеличилась более чем на 20% в этом году. Свыше 14,6 тыс. вакансий для врачей-хирургов было открыто с начала года. При этом в текущем году заметили спад спроса на этих специалистов на 5% в Нижегородской области.

Отмечается, что с начала августа в России было опубликовано более 18,5 тыс. резюме соискателей на должность хирурга, из которых свыше 60% резюме принадлежит женщинам и около 40% — мужчинам.

Добавляется, что по России средняя зарплата врачей этой специализации увеличилась на 15% и достигла почти 90 тыс. рублей к началу сентября. В Нижегородской области средняя зарплата хирургов составила 80,7 тыс. рублей в месяц.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал отрасли с растущими зарплатами.