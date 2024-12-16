В Нижегородской области предлагаемые заработные платы в течение года увеличились на 10 тыс. рублей

Нижегородская область заняла третью строчку в ПФО по уровню дохода жителей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в уходящем году в регионе наиболее значительный рост зарплат зафиксирован в сферах административного персонала, транспорта и логистики, строительства и недвижимости и в сфере страхования.

Отмечается, что средний доход, который предлагается работодателями в Нижегородской области, увеличился на 10 тыс. рублей и составил 65 тыс. рублей.

Добавляется, что по результатам этого года регион занял 32-е место в общероссийском рейтинге по уровню дохода местного жителя, а в ПФО регион уступил лидерство Башкортостану и Мордовии.

Ранее Минтруд России назвал самые высокие зарплаты мигрантов.