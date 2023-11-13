В ОАЭ готовы покупать почти все виды российского вооружения
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ОАЭ проявляют заинтересованность ко всей номенклатуре российского оружия, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Речь идет как о новых поставках вооружения, так и об организации совместного производства.
Шугаев подчеркнул, что Эмираты являются давним надежным партнером России в области оборонной промышленности. Сотрудничество между странами в этой сфере продолжается около 30 лет.
В настоящее время Россия и ОАЭ проводят консультации по поводу приобретения арабами партии истребителей Су-35. Также обсуждаются вопросы поставки для боевых машин ОАЭ российского вооружения и систем управления.