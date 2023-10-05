В ОАЭ из Московской области отправлен груз с продуктами питания

Из Домодедова в Объединенные Арабские Эмираты отправился сборный груз с продуктами питания от подмосковных предприятий малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности науки Московской области.

Отправка организована Мининвестом, Центром поддержки экспорта Московской области и транспортной группой FESCO. Вкусную продукцию отгрузили фирмы из Коломны, Люберец, Одинцова и Подольска. Суфле, снеки, конфеты и другие товары предназначены для местных торговых сетей, а также для экспонирования на международной выставке кондитерских изделий ISM Middle East 2023, которая в ноябре стартует в Дубае.

Как отмечает заместитель председателя регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, это событие стало этапом на пути к созданию сервиса для экспортеров, представляющих сегмент МСП. Сообща везти товары дешевле, чем порознь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.