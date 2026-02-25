В Объединении пассажиров предупредили о дефиците машин в такси через пару лет

Российский рынок такси ждут перемены: с 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации, который допустит к работе только машины с достаточным количеством баллов за отечественные детали и сборку. В первую очередь под критерии попадают автомобили российского производства и некоторые китайские модели, собранные в РФ. Однако, как предупреждает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, спешить с выводами не стоит — одномоментного коллапса не случится, а вот долгосрочные последствия могут оказаться болезненными, особенно для крупных городов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Зотов поясняет: новые требования коснутся только машин, которые будут вносить в реестры такси после 1 марта 2026-го. Весь действующий парк, зарегистрированный раньше, продолжит работать до истечения разрешений или списания. Кроме того, для самозанятых в регионах сохранят квоту в 25% от общего таксопарка, что позволит им по-прежнему использовать личные иномарки. Резкого скачка цен сразу после вступления закона в силу эксперт не ждет, но предупреждает: отрасль к новым правилам пока не готова, и главная проблема — в неопределенности. Минпромторг до сих пор не опубликовал окончательный перечень локализованных авто, без которого таксопарки не могут планировать обновление парка и рассчитывать финансы.

В долгосрочной перспективе, считает Зотов, локализация неизбежно приведет к удорожанию поездок. Рано или поздно разрешения у машин начнут истекать, и заменять их будет нечем — предложение сократится, а спрос останется прежним. Это вызовет рост цен и увеличение времени подачи. Особенно сильно удар придется по городам-миллионникам, где парк традиционно ориентирован на иномарки. В малых городах, где привыкли к отечественным авто из-за доступности и простоты ремонта, переход пройдет мягче.

Впрочем, есть и позитивные примеры. Зотов напоминает о Нижнем Новгороде, где при поддержке региона закупили несколько сотен российских электрокаров, и они уже успешно работают на линии. Это доказывает: локализация возможна, если власти на местах предлагают субсидии и программы поддержки для таксопарков и частников.

По его словам, с одной стороны, закон стимулирует развитие отечественного автопрома, создает рабочие места и увеличивает налоговые поступления. С другой — если не дать рынку времени на адаптацию и не опубликовать четкие правила игры, пассажиры в мегаполисах рискуют столкнуться с дефицитом машин и новым витком роста цен на такси. Главное сейчас — не торопить события и сохранить квоты для самозанятых, иначе под удар попадут тысячи семей, для которых частный извоз — единственный источник дохода.

Ранее он назвал последствия запрета мигрантам работать в такси.