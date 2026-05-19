В Истре запустят новый цех по производству сыров с плесенью

В Истре запустят в работу новый цех по производству сыров с плесенью. В реализацию проекта вложили 163 млн рублей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новый цех запускает ООО «ФЕРМЕР ОЛЕГ СИРОТА». Предприятию выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Здесь уже создали 20 новых рабочих мест.

На начальном этапе в корпусе смогут перерабатывать более 400 тонн молока в год. После выхода на проектную мощность объем производства сыров составит 40 тонн в год.

