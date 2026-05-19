Турция, Египет и неожиданный Вьетнам: куда россияне едут отдыхать летом 2026 года
Летом 2026 года россияне массово поедут на пляжи Турции, Египта и неожиданно вернувшегося в топ Вьетнама, тогда как доля экскурсионных туров упала на 10–30% по сравнению с прошлым годом. На продажи серьезно повлиял кризис в Персидском заливе: из-за нестабильности ОАЭ временно выпали из списка, а туристы стали дольше принимать решения о поездках. О главных трендах летнего сезона 2026 года интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Пляжи правят бал, экскурсии уходят в тень
Тренд, наметившийся еще в феврале, подтвердился в мае: россияне выбирают простой и понятный пляжный отдых.
«Лидерами, как и в прежние годы, но с изменившимися долями, по предварительному прогнозу станут пляжные направления Черноморского побережья — Краснодарский край и Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Спрос в этом году еще более смещен в сторону простого и понятного пляжного отдыха. Доля экскурсионных туров в текущих бронированиях на лето уменьшилась на 10–30% у разных игроков рынка по сравнению с прошлым годом», — сообщили в АТОР.
ОАЭ выпали, Вьетнам неожиданно вырвался вперед
На зарубежных направлениях главным событием стал кризис в Персидском заливе.
«На бронирования летних туров в апреле–мае серьезно повлиял кризис в Персидском заливе, нестабильная работа стыковочных аэропортов этого региона и выпадение из продаж ОАЭ. Туристы дольше принимают решения о поездке — глубина бронирования уменьшилась», — пояснили эксперты.
В топ зарубежных летних направлений-2026 сейчас входят:
- Турция — лидер по объемам;
- Египет — традиционно в тройке;
- Вьетнам — резко вырвался вперед с появлением чартерных программ;
- Китай и Таиланд — также в списке.
Эмираты могут вернуться и подвинуть Таиланд
В АТОР не исключают, что расклад может измениться.
«Если в ближайшее время будут сняты рекомендации МИД и Минэкономразвития и снова можно будет продавать туры в ОАЭ и страны Персидского залива, возможно, что на месте Таиланда по объемам летнего турпотока окажутся Эмираты», — подчеркнули в ассоциации.
В АТОР также отметили, что россияне стали чаще отказываться от отпусков. Туристы, которые не готовы распрощаться с летним отдыхом, начали более тщательно планировать бюджет и чаще выбирать туры «все включено».