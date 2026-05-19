В Щелкове наполовину завершили капремонт пятой школы

В Щелкове на улице Заводской продолжается капитальный ремонт школы № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, строительная готовность объекта достигла 55% - работы завершат в августе 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, в них задействованы 30 рабочих. Они ведут устройство вентилируемого фасада, выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей.

Площадь здания составляет более 2,1 тыс. кв. м, его построили в 1958 году. В нем обновят фасад, кровлю, инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности, обновят все помещения, включая спортзал и пищеблок, и не только.

