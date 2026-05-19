Ипотека, кредиты, вклады: что изменится, если ЦБ снизит ставку в июне

В июне Банк России, с высокой вероятностью, может снизить ключевую ставку до 14% годовых. Такой прогноз в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала Президентской академии Елена Галий. Эксперт объяснила, как это скажется на жизни россиян.

«По обновленному базовому сценарию ЦБ средняя ставка в 2026 году планируется на уровне 14–14,5%. В связи с чем на очередном заседании ЦБ РФ, которое запланировано на 19 июня 2026 года, возможно снижение ключевой ставки до 14%», — отметила экономист.

По ее словам, окончательное решение регулятора будет зависеть от целого набора макроэкономических параметров.

«Конкретный размер снижения будет зависеть от целого набора параметров, которые ЦБ оценивает перед каждым решением. Это уровень и динамика инфляции, ожидания населения, состояние внутреннего спроса, кредитного рынка, бюджетные риски и внешнеэкономическая обстановка», — пояснила Галий.

Что изменится для вкладчиков и заемщиков

Для граждан возможное снижение ставки в первую очередь отразится на доходности вкладов и стоимости кредитов.

«Если ключевая ставка пойдет вниз, банки начнут постепенно снижать доходность по новым вкладам и накопительным счетам. Для тех, кто только планирует открыть вклад, условия со временем станут менее выгодными», — сказала эксперт.

Фото: [ Медиасток.рф ]

При этом, по ее мнению, снижение ставки облегчит доступ к заемным средствам.

«Ставки по потребительским кредитам и рыночной ипотеке будут постепенно снижаться, займы станут немного доступнее. Но это будет не резкий обвал, а плавное движение, растянутое на несколько месяцев. Уже выданные кредиты с фиксированной ставкой автоматически не пересматриваются, выиграть смогут те, кто воспользуется возможностью рефинансирования под новые, более мягкие условия», — подчеркнула Галий.

Она рекомендует заемщикам внимательно следить за предложениями банков.

«Имеет смысл смотреть, какие программы рефинансирования появляются на рынке, и считать, окупятся ли расходы на оформление нового кредита за счет снижения ежемесячного платежа», — добавила экономист.

По ее словам, более дешевые кредиты могут подстегнуть потребительский спрос и в перспективе усилить инфляционные риски, а снижение ключевой ставки традиционно создает дополнительное давление на рубль, так как часть инвесторов может переориентироваться с рублевых активов на другие инструменты.

«Решение ЦБ в июне, скорее всего, станет компромиссом между задачей поддержать экономическую активность и необходимостью удержать инфляцию под контролем. Для граждан это означает, что вклады, открытые сейчас, позже могут становиться менее выгодными, а окно для чуть более дешевых кредитов и рефинансирования, напротив, может приоткрыться уже в ближайшие месяцы», — резюмировала Галий.

Ранее эксперты рассказали, куда вложить деньги, чтобы обогнать инфляцию.