В одной из стран СНГ запретят покупать за наличные алкоголь, табак, машины и квартиры

В Узбекистане с 1 апреля 2026 года вступит в силу запрет на оплату наличными денежными средствами ряда товаров и услуг. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

В документе отмечен четкий запрет на оплату банкнотами и монетами за алкогольную и табачную продукцию, а также за приобретение автомобилей и квартир. Ограничения будут распространяться на все сделки, стоимость которых превышает 25 млн сумов (что эквивалентно примерно 162 тыс. руб.).

Помимо этого, наличный расчет окажется под запретом при оплате коммунальных услуг — электроэнергии, газа, питьевой воды.

Также нельзя будет заплатить наличными за топливо на автозаправочных станциях, за услуги по зарядке электромобилей и за услуги, предоставляемые государственными органами.

В сфере транспорта и недвижимости ограничение коснется сделок с автомобилями категорий M, N, O и G, возраст которых не превышает десяти лет.

В указе отмечается, что эти меры направлены на сокращение объемов теневой экономики и повышение прозрачности финансовых операций.

Власти Узбекистана ставят цель увеличить долю безналичных платежей в розничной торговле и сфере услуг до 75% к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на наличные.